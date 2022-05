Terzic erneut Trainer von Borussia Dortmund

Der BVB hatte am Freitag nach nur einem Jahr überraschend die Zusammenarbeit mit Rose (Vertrag bis 2024) beendet. Der bei den Fans beliebte Terzic hatte Dortmund in der Saison 2020/21 nach der Trennung von Lucien Favre in die Champions League und zum DFB-Pokal-Sieg geführt. Im Anschluss wurde er eigens zum Technischen Direktor erklärt, um als Co-Trainer nicht ständig über Rose zu schweben.