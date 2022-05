Union Berlin will sich nicht ausruhen: "Da geht noch mehr"

Gegen den VfL Bochum (3:2) hatten sich die Köpenicker am Tag zuvor mit dem fünften Tabellenplatz in ihrer dritten Bundesliga-Saison die Teilnahme an der Europa League gesichert. "Ich empfinde es als noch verrückter, als gestern", sagte Trainer Urs Fischer. Es sei gut, dass man nun Zeit habe, das zu verarbeiten.