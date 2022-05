Zoff zwischen Gladbach-Team und Hütter? Jonas Hofmann reagiert

Jonas Hofmann sieht sich in der Nationalmannschaft auch in Zukunft auf der Rechtsverteidigerposition. „Ich wäre mal so forsch zu sagen, dass ich es nicht so schlecht gemacht habe“, gab sich der gelernte Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach im Interview mit der Rheinischen Post selbstbewusst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)