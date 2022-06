1. FC Köln: Steffen Baumgart klärt Zukunft! Cheftrainer verlängert bis 2024

Baumgart hatte den FC in der vergangenen Saison auf den siebten Platz und damit in die Conference League geführt. „Dieses Projekt ist noch nicht zu Ende, wir haben Ziele und möchten sie erreichen“, sagte der 50-Jährige am Montag: „Wir wollen auch gemeinsam aus den schwierigen Zeiten herauskommen, die wir als Verein gerade erleben. Wir haben nicht lange geredet, wir waren relativ schnell einig.“