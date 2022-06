Bundesliga: Hertha BSC holt Social-Media-Star Nader El-Jindaoui

Mit 1,62 Millionen Abonnenten bei Instagram (fünf Mal so viele wie Hertha) sowie 1,19 Millionen Followern bei YouTube ist Nader El-Jindaoui den meisten Leuten hauptsächlich als Influencer bekannt. Dass der 25-Jährige aber auch am Ball zu gebrauchen ist, stellt er in Zukunft in der Reservemannschaft von Hertha BSC unter Beweis.