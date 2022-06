Bundesliga: Stephan Fürstner blickt auf Karriere zurück - SPORT1-Interview über Müller, Wagner, Schweinsteiger

Fürstner: Ich erinnere mich an eine Trainingseinheit, bei der mir Mark van Bommel geholfen hat. Ich durfte auf Platz eins mitmachen. Es waren Sommerferien und rund 5.000 Kinder haben zugeschaut. Wir sollten Flugbälle von der Mitte auf die Außenbahnen spielen. Ich hatte als Jung-Profi einen Wackelfuß und habe die Bälle immer mit der Innenseite gespielt. Dadurch kam der Ball nie an, die Schärfe fehlte. Van Bommel kam zu mir und sagte: ‚Spiel den Ball per Vollspann‘! Obwohl das am Anfang nicht sofort geklappt hat, gab es motivierende und aufmunternde Worte von ihm. Irgendwann konnte ich diese Bälle auch so spielen, weil ich Unterstützung von einem Top-Profi bekommen habe. Es war sehr hilfreich, dass sich diese Superstars Zeit und uns jungen Spielern so die Angst nahmen. Eigentlich ging es nur um einen Flugball, doch was daraus entstanden ist, war äußerst wertvoll für mich.