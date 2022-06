Bundesliga: Wie Karl-Heinz Körbel von Eintracht Frankfurt zum Rekordspieler wurde

Als Rekordspieler wollte er am 15. Juni 1991 im Frankfurter Waldstadion endgültig Abschied nehmen, er war ja nun schon 36. Doch in die Annalen gingen andere Daten ein: Körbel, Karl-Heinz, 602 Bundesligaspiele. Letzter Einsatz: 8. Juni 1991, Millerntor-Stadion Hamburg. Heute vor 31 Jahre also.