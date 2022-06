BVB: Watzke legt im Scharmützel mit Hoeneß nach und verteidigt Mané-Wechsel

Das „Bröckel-Zitat“ („Irgendwann bröckelt es, irgendwann in den nächsten Jahren kommt es zum Einsturz“) hatte Hoeneß erst vor einer Woche gekontert: „Das hoffen sie seit zehn Jahren. Warum soll es im elften passieren?“, so Bayerns Ehrenpräsident in der Neuen Osnabrücker Zeitung.