Transfernews: Frankfurt verleiht Olympia-Teilnehmer Ache nach Fürth

Linksfuß Haddadi erhält in Fürth einen Zweijahresvertrag. Der Routinier trug in 29 Spielen das Trikot der Nationalmannschaft, lief 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland auf und war Stammspieler beim Afrika Cup 2019 in Ägypten, bei dem Tunesien auf Platz vier landete.