DFL-Chefin Hopfen: "Der deutsche Fußball steht für Nachhaltigkeit"

So werde das Thema Nachhaltigkeit weiter ausgebaut, "bis wir das dann auch tatsächlich ganz konkret messen werden. Aber das ist ein weiter Weg und der Startpunkt der 36 Vereine ist jeweils unterschiedlich. Und das macht das Thema auf der einen Seite so spannend, auf der anderen Seite natürlich auch recht komplex", so Hopfen.