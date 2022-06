Bundesliga: Andrej Woronin schließt Hertha-Engagement vorerst aus

Trotz der verpassten WM-Qualifikation seines Heimatlandes ist der frühere Stürmer „stolz“ auf die ukrainische Nationalmannschaft. „Ja, unsere Mannschaft hat gut gespielt, sie hatte den Sieg verdient“, kommentierte er die unglückliche 0:1-Niederlage im Play-off-Finale in Wales am Samstag und blickte bereits voraus: „Ich hoffe, dass wir uns für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren.“