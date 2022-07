Bundesliga: FC Schalke schnappt sich Cédric Brunner - diese Nummer bekommt er

Der FC Schalke bastelt nach der Rückkehr in die Bundesliga seit Wochen am neuen Kader. Neben diversen zurückkehrenden Leihspielern stießen bisher die in der vergangenen Saison bereits an Schalke ausgeliehenen Thomas Ouwejan und Rodrigo Zalazar sowie Sebastian Polter, Tobias Mohr, Leo Greiml, Maya Yoshida, Ibrahima Cissé und Florent Mollet als feste Verpflichtungen zum Team. Alexander Schwolow und Tom Krauß wurden ausgeliehen.