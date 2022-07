Hertha verliert Test gegen Nottingham

Vor vier Tagen hatten die Berliner bereits gegen den englischen Drittligisten Derby County 0:1 verloren. Am Samstag geht es für den Tabellen-16. der vergangenen Saison zurück in die Heimat. Erstmals ernst wird es in der ersten DFB-Pokal-Runde am 31. Juli bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.