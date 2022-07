Lewandowski absolviert Mannschaftstraining beim FC Bayern

In Barcelona soll Lewandowski einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison erhalten. Die Katalanen überweisen nach wochenlangem Hin und Her 45 Millionen Euro fixe Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro. Unter anderem das Fachmagazin kicker, Sport1 und Sky hatten den Deal in der Nacht von Freitag auf Samstag als perfekt vermeldet.