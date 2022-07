Lewandowski über Wechsel: „Schwierigste Entscheidung“

Weltfußballer Robert Lewandowski will das Theater um seinen Wechsel vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum FC Barcelona so schnell wie möglich hinter sich lassen. „Ich hoffe, dass wir mit etwas Abstand das, was die vergangenen Wochen passiert ist, vergessen können. Es waren unnötige Dinge dabei, von beiden Seiten. Ich will speziell die letzte Woche vergessen. Es soll kein Schatten über meiner Zeit beim FC Bayern liegen“, sagte Lewandowski im Interview mit der Bild.