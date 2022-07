Mainz 05: Kapitän Moussa Niakhate wechselt zu Nottingham Forest

In einer emotionalen Botschaft wandte sich Niakhate, der in 135 Pflichtspielen für Mainz neun Treffer erzielte, über die Sozialen Medien der Nullfünfer noch einmal an die Fans. „Vor vier Jahren, als ich nach Mainz gekommen bin, hätte ich nicht damit gerechnet, so viel Liebe zu erfahren“, sagte er: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass mir diese Art der Zuneigung bei einem Verein noch einmal begegnet.“