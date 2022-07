Mane und de Ligt feiern Traumeinstand im Bayern-Dress

Mane durfte gleich von Beginn an neben den deutschen Nationalspielern Serge Gnabry und Leroy Sane in der offensiven Dreierreihe ran und erzielte per Foulelfmeter prompt seinen ersten Treffer (5.). Zeitweise feierten über 100.000 Zuschauer im YouTube-Stream des FC Bayern den erfolgreichen Einstand des Senegalesen.