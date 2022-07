Medien: Süle fehlt Dortmund beim Bundesliga-Auftakt

Süle war in München in der Pause ausgewechselt worden, weil er laut Trainer Edin Terzic „ein bisschen was im vorderen Oberschenkel“ gespürt habe. Zur zweiten Halbzeit kam Mats Hummels, der in der Abwehr nun wohl auch gegen Leverkusen die erste Wahl neben Nico Schlotterbeck sein wird.