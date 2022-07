Schalke verstärkt sich mit Rechtsverteidiger Brunner

Der Schweizer, der aus der Nachwuchsabteilung des FC Zürich stammt, spielte seit 2018 für die Arminia. Mit den Ostwestfalen stieg er 2020 in die Bundesliga auf und schaffte in der Folgesaison den Klassenerhalt. Insgesamt kommt Brunner auf 58 Erst- und 50 Zweitligapartien in Deutschland.