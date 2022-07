Sky Sport News zeigt weitere Testspiele

Die Eintracht spielt am Freitag (14.25 Uhr) gegen den FC Turin, am 23. Juli (14.55 Uhr) gegen Ajax Amsterdam und am 27. Juli (17.55 Uhr) gegen Astoria Walldorf. Zudem zeigt Sky das von den Fans heftig kritisierte Testspiel des FSV Mainz 05 gegen Newcastle United am kommenden Montag (15.55 Uhr) sowie die Partie der Rheinhessen drei Tage zuvor gegen Besiktas Istanbul (20.10 Uhr). Auch der VfB Stuttgart, der am Samstag (14.55 Uhr) Besiktas Istanbul empfängt, ist zu sehen.