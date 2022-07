Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als Favorit in das Duell um den Supercup mit Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Sollte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nach 90 Minuten in Leipzig gewinnen, zahlt Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz 18,80 Euro aus. Ein RB-Erfolg würde 36 Euro bringen.