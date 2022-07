Supercup - FC Bayern in der Einzelkritik: Musiala einfach weltklasse

DAYOT UPAMECANO (bis 78.): Wirkte zu Beginn in der einen oder anderen Situation ein wenig tollpatschig, fand aber von Minute zu Minute besser in die Partie und behielt gegen seine Ex-Kollegen meist einen kühlen Kopf. Dennoch: In Sachen Stellungsspiel hat Upamecano weiterhin Nachholbedarf! SPORT1-Note: 3