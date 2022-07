Union Berlin leiht Diogo Leite vom FC Porto aus

Fußball-Bundesligist Union Berlin verstärkt sich auf der Innenverteidiger-Position mit dem Portugiesen Diogo Leite. Wie der Klub am Samstag mitteilte, kommt der 23-Jährige per Leihe für ein Jahr vom portugiesischen Doublesieger FC Porto an die Spree. Nach Ablauf der Leihe besitzen die Berliner eine Kaufoption.