Wechsel von Lewandowski: Gut, dass wir Klarheit haben"

Lewandowski soll eine feste Ablöse von 45 Millionen Euro einbringen, hinzu kommen bis zu 5 Millionen Euro an Zusatzzahlungen. Er sei "froh", dass es eine Lösung gegeben habe, "die es uns ermöglicht, Geld in die Zukunft der Mannschaft zu investieren", sagte Hainer. Der FC Bayern werde auch die dritte Corona-Saison mit einem Gewinn abschließen und habe weiter "die Möglichkeit, am Transfermarkt aktiv zu werden".