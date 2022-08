Alex Meier: "Eintracht nach Bayern und BVB die Nummer drei"

Meier: Die Stimmung war in dem Moment unglaublich. Es war so laut im Stadion. Das war mein erstes Spiel. Ich war das ganze Jahr eigentlich nur verletzt, deswegen war das mein einziger Einsatz, den ich hatte. Da freut man sich natürlich, wenn man sofort ein Tor schießt. Ich habe an nichts anderes gedacht. Da freut man sich, dass man für die harte Arbeit in der Reha belohnt wurde.