Bayern-PK: Ronaldo, de Ligt, Musiala - Nagelsmann bezieht vor Bochum-Spiel Stellung

Dabei hegt der FC Bayern mit großer Sicherheit Rachegelüste. Im Februar düpierte der VfL Bochum den FC Bayern und gewann am Ende mit 4:2. Besonders in der ersten Halbzeit spielten die Bochumer die Münchner regelrecht an die Wand, erzielten drei Tore in sieben Minuten kurz vor der Halbzeit. Julian Nagelsmann will eine erneute Pleite in Bochum sicher unbedingt verhindern.