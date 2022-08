Bundesliga: 1. FC Köln – VfB Stuttgart, 0:0 (0:0)

Mathias Olesen musste nach nur 17 Minuten vom Platz, für ihn spielte Ondrej Duda weiter. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Steffen Baumgart schickte Sargis Adamyan aufs Feld. Florian Dietz blieb in der Kabine. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Luca Pfeiffer vom VfB (56.). Mit einem Doppelwechsel holte Steffen Baumgart Eric Martel und Kingsley Schindler vom Feld und brachte Florian Kainz und Dejan Ljubicic ins Spiel (59.). Mit Borna Sosa und Chris Führich nahm Pellegrino Matarazzo in der 61. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Atakan Karazor und Juan José Perea. Schließlich pfiff Osmers (Hannover) das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.