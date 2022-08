Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Im zweiten Saisonspiel trifft Bayer 04 Leverkusen am Samstag auf den FC Augsburg. Los geht es um 15:30 Uhr. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Bayer ernüchternd. Gegen Borussia Dortmund kassierte man eine 0:1-Niederlage. Am vergangenen Samstag ging der FCA leer aus – 0:4 gegen den Sport-Club Freiburg.