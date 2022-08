Bundesliga: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft Borussia Dortmund auf den SV Werder Bremen. Der BVB siegte im letzten Spiel gegen den Sport-Club Freiburg mit 3:1 und liegt mit sechs Punkten weit oben in der Tabelle. Nichts gewonnen und nichts verloren. Im zweiten Saisonspiel die zweite Punkteteilung, am Ende hieß es gegen den VfB Stuttgart für Werder 2:2.