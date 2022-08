Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim, 3:1 (1:1)

Keine 18 Minuten waren gespielt, da musste Stefan Posch von der TSG den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In den 90 Minuten war die Borussia im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Hoffenheim und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.