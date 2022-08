Bundesliga: Drama-Niederlage des BVB! Werder Bremen schockt Dortmund mit drei späten Toren - Burke trifft erneut

Terzic musste kurzfristig auf Donyell Malen (muskuläre Probleme) verzichten, auch Karim Adeyemi stand nach seiner Zehenverletzung noch nicht wieder zur Verfügung. Brandt rückte ebenso wie der 18-jährige Jamie Bynoe-Gittens in die Startelf. Doch nach 18 Minuten musste Terzic schon wieder umstellen: Für den an der Schulter verletzten Mahmoud Dahoud kam Emre Can aufs Feld.