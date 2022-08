Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Eintracht und den FC ohne Torerfolg in die Kabinen. Köln stellte in der 56. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Linton Maina, Jan Thielmann und Florian Dietz für Dejan Ljubicic, Sargis Adamyan und Steffen Tigges auf den Platz. In der 69. Minute stellte Oliver Glasner um und schickte in einem Doppelwechsel Daichi Kamada und Lucas Alario für Jesper Lindström und Rafael Santos Borré auf den Rasen. Das Warten der 50.800 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Kamada zum 1:0 für Frankfurt in der 71. Minute ein Ende. Mit Luca Pellegrini und Randal Kolo Muani nahm Oliver Glasner in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christopher Lenz und Faride Alidou. Kurz vor Ultimo war noch Thielmann zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des 1. FC Köln verantwortlich (82.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt mit dem FC kein Sieger ermittelt.