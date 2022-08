Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern 1:6 - Tor-Feuerwerk zum Auftakt!

Nach nur sechs Minuten erzielte Joshua Kimmich mit einem direkten Freistoß das erste Tor der neuen Spielzeit, nur wenige Minuten später legte Benjamin Pavard nach (10.). In der wilden Anfangsphase hatte dann die Eintracht in Person von Tuta die Chance auf den Anschluss, doch der Abwehrspieler scheiterte an der Latte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)