Züge halten nicht in Dortmund! Chaos vor BVB-Spiel gegen Werder Bremen

Wegen eines Unwetters ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Samstagvormittag gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. „Fernverkehrszüge mit Beginn, Ende oder Halt in Dortmund werden umgeleitet“, hieß es in einem entsprechenden Tweet zunächst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)