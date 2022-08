Bundesliga, FC Bayern: Sadio Mané als prominenter Zuschauer bei Amateuren

Seine Begleitung, der 29 Jahre alte Azankpo, wird in Zukunft für Bayerns zweite Mannschaft auflaufen. Der Mittelstürmer aus dem Benin ist einer der besten Freunde Manés: „Wir können sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war, sowohl in der Freundschaft als auch auf dem Spielfeld.“ Beide spielten in derselben Akademie im Senegal zusammen. (REPORT: Ein besonderer Bayern-Transfer)