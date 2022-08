Bundesliga: Geht Christopher Nkunku zum FC Bayern? Das ist der Stand der Dinge

Zum Hintergrund: Dass Nkunku nicht schon dieses Jahr gewechselt ist, hat in erster Linie mit der Winter-WM in Katar zu tun. In Leipzig ist er gesetzt, kennt die Abläufe und kann sich Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps daher ohne Anpassungszeit bei einem neuen Klub für einen der hart umkämpfen Kaderplätze empfehlen.