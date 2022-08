Bundesliga: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:1, Elfmeter-Wirrwarr in letzter Minute

Rafael Borre hatte den Ball in der 89. Minute an Hertha-Torhüter Oliver Christensen vorbeigelegt, es kam zu einer leichten Berührung mit der Hand am Fuß des Spielers. In den Augen des Videoschiedsrichters reichte dieser Kontakt jedoch offenbar nicht aus, dass der Stürmer so fallen musste. Mehrere Minuten dauerte es, bis der Strafstoß zurückgenommen wurde.