Bundesliga: Jonas Hofmann verlängert in Gladbach

In den vergangenen sechs Spielzeiten kommt der 30-Jährige auf 76 Torbeteiligungen in 182 Spielen für den VfL. Im Oktober 2020 gab der gebürtige Heidelberger sein Debüt in der Nationalmannschaft. Dort ist Hofmann aufgrund seiner Vielseitigkeit inzwischen unverzichtbar und laut Bundestrainer Hansi Flick „eine feste Größe“.