Bundesliga: RB Leipzig – VfL Wolfsburg, 2:0 (1:0)

Christopher Nkunku verwandelte vor 40.000 Zuschauern einen Elfmeter nach fünf Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für RB. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Niko Kovac Jakub Kaminski und Josuha Guilavogui vom Feld und brachte Omar Marmoush und Felix Nmecha ins Spiel. Niko Kovac wollte den VfL zu einem Ruck bewegen und so sollten Luca Waldschmidt und Josip Brekalo eingewechselt für Lukas Nmecha und Maximilian Philipp neue Impulse setzen (59.). Mit André Silva und Kevin Kampl nahm Domenico Tedesco in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Timo Werner und Amadou Haidara. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Nkunku, der das 2:0 aus Sicht von Leipzig perfekt machte (90.). Am Schluss gewann RB Leipzig gegen Wolfsburg.