Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag reist der VfL Bochum 1848 im zweiten Saisonspiel zur TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Zuletzt musste sich die TSG geschlagen geben, als man gegen Borussia Mönchengladbach die erste Saisonniederlage kassierte. Am vergangenen Spieltag verlor der VfL gegen den 1. FSV Mainz 05 und steckte damit die erste Niederlage in dieser Saison ein.