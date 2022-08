Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Bayern München, 0:7 (0:4)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 26.000 Zuschauern bereits flott zur Sache. Leroy Sané stellte die Führung des FCB her (4.). Für das zweite Tor der Gäste war Matthijs de Ligt verantwortlich, der in der 25. Minute das 2:0 besorgte. Kingsley Coman vollendete zum dritten Tagestreffer in der 33. Spielminute. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sadio Mané den Vorsprung der Bayern auf 4:0 (43.). Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Für Bochum war es ein Tag zum Vergessen. Mané (59.), Cristian Gamboa (69.) und Serge Gnabry (76.) machten das Unheil perfekt. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Ryan Gravenberch und Josip Stanisic kamen für Marcel Sabitzer und Lucas Hernandez ins Spiel (61.). Mit Thomas Müller und Benjamin Pavard nahm Julian Nagelsmann in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Gnabry und Noussair Mazraoui. Thomas Reis wollte den VfL Bochum 1848 zu einem Ruck bewegen und so sollten Vasilios Lampropoulos und Erhan Masovic eingewechselt für Ivan Ordets und Simon Zoller neue Impulse setzen (85.). Siebert (Berlin) pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der FC Bayern München bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.