Dortmund wartet auf Rückkehr von Süle

Trainer Edin Terzic musste auch auf Karim Adeyemi (Zehenverletzung) verzichten. Der Nationalspieler fehlte schon in Freiburg. Nico Schulz stand am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz. Der BVB erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Aufsteiger Werder Bremen.