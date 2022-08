Erneute Knie-OP: Dortmund erneut monatelang ohne Morey

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss erneut mehrere Monate lang auf den Spanier Mateu Morey (22) verzichten. Der Rechtsverteidiger wurde am Dienstag am Außenmeniskus des linken Knies operiert. „Er wird uns in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen. Das tut uns unfassbar weh“, sagte Trainer Edin Terzic am Mittwoch.