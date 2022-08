Sommer-Zukunft? Gladbach-Trainer genervt: "Wie könnt ihr ihm so eine Frage stellen?"

Nach drei Spieltagen hat Gladbach sieben Punkte auf dem Konto, mehr waren es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nie. "Die Tabellenführung zu dem Zeitpunkt ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, sind die sieben Punkte. Die kann uns keiner mehr nehmen", sagte der 45-Jährige und betonte: "Ich bin weit davon entfernt abzuheben. Ich bin Realist. Die sieben Punkte helfen, Stabilität in den Verein zu bekommen."