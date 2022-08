FC Bayern? "Das leichteste Spiel": Was Marcel Schäfer zum Kracher sagt - und warum Kovac nach Wolfsburg ging

Schäfer: Er war ein wesentlicher Faktor, dass ich von heute auf morgen meine Karriere beendet habe. Ein Jahr früher als geplant. Freitag hatte ich mein letztes Spiel und Montag saß ich bei Jörg im Büro. Aber mit jemandem, der so viel Erfahrung als Spieler und Manager hat, in dieser Konstellation arbeiten zu können, war für mich natürlich sehr hilfreich. Jörg hat mich in all den Jahren immer sehr gefördert, aber auch gefordert.