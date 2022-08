FC Bayern: Neuer fehlt im Training

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer von Bayern München ist womöglich ein Wackelkandidat für das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, konnte der Mannschaftskapitän wegen einer Magen-Darm-Verstimmung nicht am Training teilnehmen.