Gladbacher Traumtor - Union feiert Derbysieg

In Mönchengladbach tat sich die Borussia trotz der Überzahl lange schwer, erst das Traumtor von Ramy Bensebaini (42.), der nach einer Ecke in der Luft lag und traf, brachte die Wende. Nach der Gelb-Roten-Karte gegen gegen Abwehrspieler Stefan Posch (19., wiederholtes Foulspiel) hatte Robert Skov (25.) Hoffenheim in Führung gebracht. Marcus Thuram (71.) an seinem 25. Geburtstag und Nico Elvedi (78.) verdarben Hoffenheim-Coach Andre Breitenreiter das Debüt.