Irrer Bundesliga-Rekord! SC Freiburg stellt Fair-Play-Bestmarke auf

Ein Wochenende zuvor hatte es am 2. November 2019 den letzten „normalen“ Platzverweis für den Sport-Club gegeben: Beim 2:2 in Bremen flog Janik Haberer in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, Nils Petersen gelang damals in der Nachspielzeit in Unterzahl dennoch der Freiburger Ausgleich.