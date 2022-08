Bundesliga: Gladbach-Boss Bonhof denkt an Champions League

Bonhof wünscht sich, dass sich die Borussia in dieser Spielzeit wieder für das internationale Geschäft qualifizieren kann. „Ich hoffe, dass wir da sind, wenn andere Mannschaften ein wenig straucheln, und wir möglicherweise in der kommenden Saison wieder Reisepapiere auch für Dienstag oder Mittwoch für internationale Spiele haben werden“, sagte er. Also die Wochentage, an denen für gewöhnlich in der Champions League gespielt wird.