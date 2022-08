Marco Reus hadert mit BVB-Abgängen wie Haaland: "Es ist brutal schade"

Der ehemalige Nationalspieler verwies vor allem auf Ex-BVB-Stars wie Haaland, Ilkay Gündogan, Mario Götze, Jadon Sancho oder Ousmane Dembélé. „Wenn man guckt, welche Spieler wir in den letzten Jahren hatten: Damit würden wir - wenn die so zusammengeblieben wären - einiges rasieren in Europa“, lautete das Fazit des 33-Jährigen.